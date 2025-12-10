Disposta la chiusura dell' asilo nido Il Bagnoro

Il 10 dicembre 2025, il Sindaco ha disposto la chiusura dell'asilo nido Il Bagnoro a Arezzo, prevista per giovedì 11 dicembre. La decisione è stata presa a seguito dell'interruzione programmata dell'energia elettrica, indispensabile per le attività scolastiche e il riscaldamento dell'edificio.

Arezzo, 10 dicembre 205 – Interruzione della fornitura di energia elettrica. A seguito della comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per la giornata di giovedì 11 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 in località Bagnoro, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'immobile, per la stessa giornata di giovedì è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura dell'asilo nido Il Bagnoro, loc.

