Disney l’ex Apple Jeff Williams entra nel cda
Disney ha annunciato l’ingresso di Jeff Williams, ex Chief Operating Officer di Apple, nel suo consiglio di amministrazione. Con questa nomina, il consiglio si amplia a 11 membri, rafforzando la presenza di figure di alto profilo nel settore tecnologico e strategico. L’ingresso di Williams rappresenta un passo importante per la governance della compagnia.
Disney amplia il suo consiglio di amministrazione con l’ingresso di Jeff Williams, ex dirigente e Chief Operating Officer di Apple fino a luglio 2025, ampliando così il numero dei membri a 11. Secondo le indiscrezioni di Variety, si potrà candidare per la posizione di nuovo amministratore indipendente, che sarà votata durante l’assemblea degli azionisti prevista per la primavera 2026, fra marzo e aprile. Un ampliamento del cda che si inserisce in un contesto delicato per la major, che a inizio del prossimo anno prevede di annunciare il successore di Bob Iger, il cui secondo mandato è in scadenza, per la carica di Ceo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
