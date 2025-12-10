Disney in Concert al Teatro Sociale si festeggia così Santa Lucia
MUSICA. Per la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, sabato 13 dicembre al Teatro Sociale alle ore 15.30 è in programma un concerto dal titolo emblematico di Disney In Concert. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Disney In Concert al Sociale magia senza tempo - Zazoom Social News
«Disney in Concert», al Teatro Sociale si festeggia così Santa Lucia - 30 è in programma un concerto dal titolo emblematico di Disney In Concert. ecodibergamo.it scrive
“Disney In Concert”, al Sociale magia senza tempo - Per la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, sabato 13 dicembre al Teatro Sociale (ore 15. Come scrive bergamonews.it
