Discoteche Silb-Fipe ospite in aeroporto | Spingiamo Rimini come destinazione d’eccellenza per la nightlife

Un incontro tra Silb-Fipe Rimini e Airiminum si è svolto all’aeroporto Federico Fellini, con l’obiettivo di promuovere Rimini come destinazione di eccellenza per la nightlife. La delegazione, guidata dal presidente Claudio Aulizio, ha discusso strategie per valorizzare la vivace scena delle discoteche e attrarre più visitatori nella località romagnola.

