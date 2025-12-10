Disastro ambientale in Germania | 200mila litri di petrolio sversati sul terreno

Un grave disastro ambientale in Germania ha provocato lo sversamento di circa 200.000 litri di petrolio sul terreno, creando un'ampia distesa contaminata e un fiume nero in espansione. Operazioni di soccorso e bonifica sono in corso per contenere i danni e limitare l'impatto sull'ecosistema locale.

Un fiume nero che avanza inesorabilmente, un’ampia distesa di terreno ormai irrimediabilmente impregnata di petrolio, e decine di squadre di soccorso impegnate in una corsa contro il tempo. Le prime immagini diffuse dai vigili del fuoco raccontano una scena scioccante: un’enorme quantità di greggio si è riversata all’esterno di un impianto, trasformando un’area di lavoro in un potenziale e grave disastro ambientale. Solo dopo i primi sopralluoghi è emersa la portata reale dell’incidente: almeno 200 mila litri di petrolio sono fuoriusciti. Una cifra che fa tremare gli esperti e che ha obbligato le autorità a un intervento massiccio e immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Disastro ambientale in Germania: 200mila litri di petrolio sversati sul terreno

