Disagio socio-economico 2021 | la nuova mappa ISTAT delle città italiane
Nel 2021, l'ISTAT ha pubblicato la nuova mappa del disagio socio-economico a livello sub-comunale in Italia. Questo articolo analizza i dati, spiegando come viene calcolato l'indice e quali città risultano maggiormente coinvolte, offrendo un quadro aggiornato delle condizioni socio-economiche sul territorio nazionale.
L’ISTAT pubblica i primi dati 2021 sul disagio socio-economico a livello sub-comunale: come nasce l’indice, quali città sono coinvolte, a cosa serve. Disagio socio-economico: i primi risultati ISTAT per le città italiane. L’ISTAT ha pubblicato i primi risultati di un progetto innovativo che misura il disagio socio-economico di individui e famiglie a livello sub-comunale, riferiti all’anno 2021. L’indagine coinvolge 25 grandi comuni italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Genova, Venezia e altri capoluoghi, con l’obiettivo di offrire una fotografia dettagliata delle aree urbane più fragili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
"Analisi statica del disagio socio-economico della città di Verona" giovedì il seminario - facebook.com Vai su Facebook
MONFALCONE - Il Centro Servizi vale 1 milione e 90 mila euro di fondi Pnrr ed è pensato per garantire inclusione, assistenza sociale e percorsi di autonomia a persone adulte e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico. ilgoriziano.it/articolo/mo Vai su X
Inclusione: Sport senza frontiere, estate solidale con i Joy point, i weekend natura e laboratori - Il progetto “Joy” di Sport senza frontiere (Ssf) per l’estate quadruplica e allarga la platea dei suoi beneficiari includendo non solo i bambini provenienti da contesti di disagio socio- Da agensir.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it