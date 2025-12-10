Disagio socio-economico 2021 | la nuova mappa ISTAT delle città italiane

Nel 2021, l'ISTAT ha pubblicato la nuova mappa del disagio socio-economico a livello sub-comunale in Italia. Questo articolo analizza i dati, spiegando come viene calcolato l'indice e quali città risultano maggiormente coinvolte, offrendo un quadro aggiornato delle condizioni socio-economiche sul territorio nazionale.

L'ISTAT ha pubblicato i primi risultati di un progetto innovativo che misura il disagio socio-economico di individui e famiglie a livello sub-comunale, riferiti all'anno 2021. L'indagine coinvolge 25 grandi comuni italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Genova, Venezia e altri capoluoghi, con l'obiettivo di offrire una fotografia dettagliata delle aree urbane più fragili.