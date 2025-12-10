Disagi lungo la Parma-Suzzara esce fumo da uno dei motori diesel | treno cancellato

Nella mattina di mercoledì 10 dicembre, si sono verificati importanti disagi sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara a causa dell'emergenza con un motore diesel che ha sprigionato fumo, portando alla cancellazione di un treno e a notevoli disagi per i viaggiatori e le viaggiatrici.

Ancora grossi disagi per i viaggiatori e le viaggiatrici della linea ferroviaria Parma-Suzzara, nella mattinata di mercoledì 10 dicembre. Il treno 90317 è riuscito ad arrivare in stazione a Parma con molti disagi perché da uno dei motori a diesel ha iniziato ad uscire del fumo. Il 90318 è stato.

