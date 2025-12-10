Disabile multato per aver bloccato un' auto in sosta abusiva sul posto riservato
Un disabile, trovando il proprio spazio riservato occupato da un'auto in sosta abusiva, decide di parcheggiare dietro a quella vettura. Tuttavia, al ritorno, scopre che la sua auto è stata spostata e multata. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle soste vietate e sui diritti dei disabili in situazioni di questo tipo.
Disabile trova il parcheggio riservato occupato da un’autovettura e parcheggia la sua dietro all’abusivo: Quando va a riprendere la sua auto la trova spostata e con la multa.È accaduto a Perugia, in un parcheggio vicino al centro storico, il giorno dell’Immacolata. Il disabile, con la sua auto e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
