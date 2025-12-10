Diritti umani | Fontana ' Dichiarazione guida per scelte del presente'
In occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, si sottolinea l'importanza di mantenere vivo il suo messaggio fondamentale. La tutela della dignità di ogni individuo rappresenta un principio guida imprescindibile per le scelte e le azioni del presente, confermando l'attualità di un documento che continua a ispirare diritti e libertà a livello globale.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Nell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il suo messaggio resta attuale e decisivo: la dignità di ogni persona va tutelata sempre. Le guerre e le violenze che segnano l'attualità mostrano quanto sia urgente tradurre quei principi in fatti e in impegni concreti". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Lo spirito del 1948 -aggiunge- si rivela quindi guida anche per le scelte del presente. È dovere di tutti lavorare oggi per la costruzione di un futuro fondato su libertà, giustizia e solidarietà, facendo tesoro degli insegnamenti che ci arrivano dalla storia". 🔗 Leggi su Iltempo.it
10 dicembre – Giornata mondiale dei diritti umani Oggi ricordiamo l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
10 dicembre 2025: Giornata mondiale dei diritti umani Vai su X
Diritti umani: Fontana, 'Dichiarazione guida per scelte del presente' - "Nell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il suo messaggio resta attuale e decisivo: la dignità di ogni persona va tutelata sempre.
