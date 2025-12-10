Diritti Umani Confeuro | Dove c’è buona agricoltura ci sono tutele ed equità

Confeuro sottolinea l'importanza di una agricoltura sostenibile e rispettosa dei Diritti Umani, evidenziando come pratiche agricole corrette favoriscano tutele, legalità ed equità nelle campagne italiane. L'organizzazione promuove un modello di lavoro dignitoso che tutela i lavoratori e sostiene uno sviluppo agricolo responsabile e sostenibile.

La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si celebra ogni anno il 10 dicembre per ricordare la proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, rappresenta per tutti noi un momento di riflessione profonda e imprescindibile. È l'occasione per riaffermare con forza che i diritti fondamentali devono appartenere a ogni persona, senza distinzione di razza, sesso, religione o condizione sociale". Lo afferma Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro. " Nel settore primario – prosegue – siamo convinti che dove esistono le condizioni per un'agricoltura sana, sostenibile e rispettosa dell'ambiente, lì trovano spazio anche la tutela dei diritti, l'equità, la civiltà.

