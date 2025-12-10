Dirigenti socio-sanitari Al via corso di formazione gratuito firmato Aforisma
Al via un corso gratuito di formazione per dirigenti socio-sanitari, rivolto a giovani laureati disoccupati o inattivi. Organizzato da Aforisma in collaborazione con Pegaso Lavoro e Arnera, il percorso è finanziato dalla Regione Toscana e mira a formare professionisti qualificati nel settore socio-sanitario, nell’ambito delle iniziative di Giovanisì.
Ai nastri di partenza il corso che forma professionisti nel settore socio-sanitario: rivolto a giovani laureati disoccupati o inattivi, il percorso è organizzato dall’agenzia formativa Aforisma, in collaborazione con l’agenzia formativa Pegaso Lavoro e con la cooperativa sociale Arnera, ed è totalmente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I partecipanti potranno ottenere la qualifica di “Responsabile di strutturaservizio sociale o socio-sanitario” ed operare sia come libero professionisti sia come dipendenti o soci lavoratori di una cooperativa, in un campo che offre interessanti spazi occupazionali: questa figura è infatti ricercatissima, prevista ed obbligatoria per l’accreditamento delle strutture sociali e socio- sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
