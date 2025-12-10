DIRETTA – Tutte le notizie del 10 dicembre | Spalletti lancia Zhegrova dal 1? contro il Pafos

Ecco le principali notizie sportive del 10 dicembre: Spalletti potrebbe schierare Zhegrova dal primo minuto contro il Pafos, mentre si aggiornano le ultime novità su Serie A, Champions League e calciomercato. Segui in tempo reale tutte le notizie di oggi su Calciomercato.

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Tutte le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it. Dal post Inter-Liverpool al mercato, passando per Juve e Napoli stasera impegnati in Champions League rispettivamente contro Pafos e Benfica. Juve-Pafos e non solo: tutte le notizie del 10 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con noi le notizie di mercoledì 10 dicembre. 09:46 10 Dicembre Champions League, le probabili formazioni di Juve-Pafos. LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-PAFOS: JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it