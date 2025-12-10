DIRETTA – Tutte le notizie del 10 dicembre | Spalletti lancia Zhegrova dal 1? contro il Pafos Il Torino licenzia Vagnati e riprende Petrachi
Ecco le principali notizie del 10 dicembre: Spalletti valuta Zhegrova dal primo minuto contro il Pafos, il Torino annuncia il licenziamento di Vagnati e la ripresa di Petrachi, e aggiornamenti su Serie A, Champions League e calciomercato. Tutte le notizie in tempo reale su Calciomercato.
Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Tutte le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it. Dal post Inter-Liverpool al mercato, passando per Juve e Napoli stasera impegnati in Champions League rispettivamente contro Pafos e Benfica. Juve-Pafos e non solo: tutte le notizie del 10 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con noi le notizie di mercoledì 10 dicembre. 13:37 10 Dicembre Goretzka in Serie A? Le ULTIME di CM.IT. Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma! 13:36 10 Dicembre Doppio allarme Inter dopo il Liverpool. DOPPIO Allarme dopo Inter-Liverpool 0-1: cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
