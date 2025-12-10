DIRETTA | Tutte le notizie del 10 dicembre | Spalletti lancia Zhegrova dal 1? contro il Pafos Il Torino licenzia Vagnati e riprende Petrachi

Le principali notizie di oggi, 10 dicembre, tra Serie A, Champions League e calciomercato. Spalletti potrebbe schierare Zhegrova dal primo minuto contro il Pafos, mentre il Torino cambia strategia licenziando Vagnati e riprendendo Petrachi. Resta aggiornato su tutte le ultime novità in tempo reale su Calciomercato.

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Tutte le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it. Dal post Inter-Liverpool al mercato, passando per Juve e Napoli stasera impegnati in Champions League rispettivamente contro Pafos e Benfica. Juve-Pafos e non solo: tutte le notizie del 10 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con noi le notizie di mercoledì 10 dicembre. 13:54 10 Dicembre La MOVIOLA di Inter-Liverpool!. Rigore Bastoni, mano Van Dijk e terzo caso sparito dalle moviole. 13:37 10 Dicembre Goretzka in Serie A? Le ULTIME di CM.IT. Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma! 13:36 10 Dicembre Doppio allarme Inter dopo il Liverpool.