Diretta Gol Champions League | bene la Juventus il Napoli perde contro il Benfica

La Champions League delle italiane continua con le sfide di Juventus e Napoli, che chiudono il calendario delle squadre italiane in questa fase. Segui con noi la diretta gol dei match, con la Juventus che ottiene un risultato positivo e il Napoli che invece subisce una sconfitta contro il Benfica.

Diretta Gol Champions League: il calendario delle italiane si chiude con Juventus e Napoli. Segui con noi la diretta del match delle due squadre Dopo le partite di ieri che hanno visto protagoniste Inter e Atalanta, la Champions League delle italiane proseguirà con in campo Juventus e Napoli. Entrambe le squadre sono costretta a vincere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

