DIRETTA Celtic-Roma Gasperini | Dybala sta bene Hermoso | Non ho parlato con Folorunsho LIVE

In vista della sfida di Europa League contro il Celtic, il tecnico giallorosso Gasperini conferma le condizioni di Dybala, mentre Hermoso chiarisce il caso Folorunsho. La Roma, reduce da due sconfitte, si prepara a Glasgow per un match importante nel cammino europeo. Le parole dei protagonisti alla vigilia della partita.

Il tecnico giallorosso e il difensore spagnolo alla vigilia della sfida di Europa League contro gli scozzesi: le parole dello spagnolo sul caso Folorunsho DA GLASGOW – La Roma cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. Domani sera al Celtic Park il big match contro la squadra di Nancy che può dire molto sul cammino in Europa League dei giallorossi. Gasperini – calciomercato.it Le parole in diretta del tecnico della Roma Gasperini e di Mario Hermoso in conferenza stampa direttamente dallo stadio scozzese. Le parole di Gasperini. Come sta Dybala? "Con una settimana in più ha recuperato.