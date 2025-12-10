Dipendenze incontro nelle scuole

Il mondo delle dipendenze spiegato ai ragazzi delle terze medie. Ieri mattina in Auditorium si è tenuta l’iniziativa ’Il lato oscuro del divertimento’ che ha visto la partecipazione di oltre cento studenti dell’ Isc Nord coinvolti in una mattinata formativa dedicata ai rischi legati ai comportamenti giovanili. L’incontro ha offerto strumenti di consapevolezza, informazioni concrete e un confronto diretto con esperti impegnati nella prevenzione. L’evento è stato organizzato dall’Isc Nord insieme al reparto di Scienze motorie, con la collaborazione dell’ Ambito Territoriale 21. In apertura sono intervenuti il professor Filippo Scartozzi, che ha curato l’organizzazione dell’appuntamento, e la dottoressa Simona Marconi, responsabile dell’Ambito Territoriale 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dipendenze, incontro nelle scuole

