Dipartimento Casa Italia rischio sismico su edifici pesa quasi 4 mld euro all’anno
Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani rappresenta una minaccia economica significativa, con un impatto stimato di quasi 4 miliardi di euro all’anno. Questa cifra evidenzia l’urgenza di interventi di prevenzione e miglioramento strutturale per tutelare le abitazioni e garantire la sicurezza delle comunità.
(Adnkronos) – Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani pesa quasi 4 miliardi di euro all’anno. Lombardia, Piemonte e Sicilia le regioni con il patrimonio immobiliare più esposto. Ecco cosa emerge dal nuovo modello di mappatura del territorio italiano che mira a integrare il rischio sismico, idrogeologico e climatico e il consumo energetico del patrimonio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
