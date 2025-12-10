Dipartimento Casa Italia rischio sismico su edifici pesa quasi 4 mld euro all’anno

Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani rappresenta una minaccia economica significativa, con un impatto stimato di quasi 4 miliardi di euro all’anno. Questa cifra evidenzia l’urgenza di interventi di prevenzione e miglioramento strutturale per tutelare le abitazioni e garantire la sicurezza delle comunità.

