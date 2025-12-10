Dino e la perla al teatro del Carmine di Orvieto la commedia per ridere riflettere e riconoscersi
Il 13 dicembre al Teatro del Carmine di Orvieto va in scena “Dino e la Perla”, una commedia di Margherita Caravello che combina leggerezza e riflessione. Uno spettacolo che invita a ridere, pensare e riconoscersi, affrontando temi come isolamento, dipendenze e disregolazione emotiva attraverso un approccio teatrale coinvolgente e profondamente attuale.
