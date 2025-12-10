Dinamo Zagabria-Real Betis Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Attacchi a segno al Maksimir Stadion?

Il match tra Dinamo Zagabria e Real Betis, valido per l’Europa League, si disputa al Maksimir Stadion il 11 dicembre 2025 alle 18:45. Dopo un avvio promettente, i croati hanno rallentato la loro marcia, attualmente penultimi in classifica. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per una sfida che promette emozioni e gol.

Il giovedì di Europa League propone una sfida molto interessante tra Dinamo Zagabria e Real Betis, al Maksimir Stadion: i croati avevano iniziato la competizione benissimo, collezionando due vittorie consecutive ma poi si sono decisamente arenati e ora occupano la posizione numero 23, la penultima utile per giocare il play.-off. Gli andalusi invece hanno 11 .

Fabio Cannavaro racconta le sue difficoltà a trovare panchina dopo l'esonero incassato dalla Dinamo Zagabria, fino all'offerta di allenare l'Uzbekistan ai prossimi Mondiali:

