Dinamo Zagabria-Real Betis Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Andalusi attesi in Croazia

Il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45 si disputa la sfida di Europa League tra Dinamo Zagabria e Real Betis al Maksimir Stadion. Dopo un avvio promettente, i croati hanno rallentato la loro marcia, mentre gli andalusi cercano riscatto. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per questo incontro cruciale.

Il giovedì di Europa League propone una sfida molto interessante tra Dinamo Zagabria e Real Betis, al Maksimir Stadion: i croati avevano iniziato la competizione benissimo, collezionando due vittorie consecutive ma poi si sono decisamente arenati e ora occupano la posizione numero 23, la penultima utile per giocare il play.-off. Gli andalusi invece hanno 11 .

