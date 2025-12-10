Dimmi La Verità | Alessandro Rico | L' Europa intralcia la pace in Ucraina

Laverita.info | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità, Alessandro Rico affronta le tensioni e gli ostacoli europei che complicano il cammino verso la pace in Ucraina, analizzando le posizioni dei leader e le dinamiche politiche che influenzano il conflitto.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 dicembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico analizziamo gli ostacoli che molti leader europei mettono sulla strada della pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

