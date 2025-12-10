DiMartedì Massimo Giannini straccia il suo giornale | Repubblica fine indegna

Durante una puntata di DiMartedì, Massimo Giannini ha criticato duramente Repubblica, definendo la sua fase attuale come

L'era italiana di Repubblica sta per finire. Ora dovrebbe avere inizio quella balcanica, più nello specifico greca. Un portavoce di Gedi, il gruppo editoriale che possiede la holding degli Agnelli Exor, ha confermato di essere in trattative con la società greca dei media Antenna per la vendita dei propri asset, tra cui c'è appunto Repubblica. E i dialoghi tra le parti, stando a quanto ha fatto sapere Reuters, stanno procedendo " positivamente ". Se questo scenario dovesse concretizzarsi, verrebbe meno l'ipotesi di un acquisto del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari da parte di Leonardo Maria del Vecchio che avrebbe dato disponibilità a investire circa 140 milioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it