Diletta Leotta sarà mamma bis | I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio

Diletta Leotta e Loris Karius si preparano ad accogliere il loro secondo bambino, rendendo il Natale ancora più speciale. La conduttrice siciliana ha condiviso l’emozione di questa nuova attesa, sottolineando come i loro cuori siano pronti ad amare il doppio. Un momento di gioia e crescita per la coppia, che si appresta a vivere un’altra grande avventura familiare.

Un Natale speciale per la conduttrice siciliana Diletta Leotta e il marito Loris Karius, presto diventeranno genitori per la seconda volta. La piccola Aria si prepara quindi a diventare sorella maggiore, pronta a condividere momenti di affetto e giochi con il nuovo arrivato. Il post sui social. “ Questo Natale non potremmo desiderare un dono più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio ”, ha scritto Diletta, accompagnando il messaggio con un’immagine della famiglia. Il post ha ricevuto migliaia di like e messaggi di auguri da fan e colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Diletta Leotta sarà mamma bis: “I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”

