Diletta Leotta l’annuncio a sorpresa per Natale

Diletta Leotta condivide un emozionante annuncio natalizio, rivelando l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia. Un momento di gioia e attesa che ha conquistato i fan, sottolineando l’amore in crescita e l’entusiasmo per questa nuova avventura. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione, suscitando emozioni e auguri da parte di tutti.

«Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio». Con queste parole pubblica su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato la nuova gravidanza della conduttrice di Dazn. A corredo i due si sono mostrati insieme alla primogenita Aria tra le mura di casa, con il pancione della giornalista catanese in bella mostra. Il post è stato subito sommerso da like e commenti. Tanti gli auguri rivolti alla coppia anche da parte di volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi anche quelli di Elodie, Annalisa, Claudio Marchisio, Melissa Satta e Federica Nargi.

