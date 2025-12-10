Diletta Leotta è incinta l’annuncio sui social

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato sui social la loro gravidanza, condividendo la gioia di aspettare un bambino. La notizia ha subito fatto il giro del web, suscitando entusiasmo tra i fan e gli amici. La coppia, nota nel mondo dello sport e dello spettacolo, si prepara a vivere un momento speciale e pieno di emozioni.

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori. La giornalista sportiva e il calciatore dello Schalke 04 hanno dato l’annuncio sui social: “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, hanno scritto in un post su Instagram. La coppia ha dato alla luce la primogenita il 16 agosto 2023 e si è sposata l’anno successivo, il 22 giugno 2024. Anche la nascita della loro prima figlia, Aria, era stata annunciata sui social. “Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia. Noi e la mia pancia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

