Diletta Leotta è incinta l’annuncio social e l’abbraccio di Karius

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio, condividendo la gioia con i suoi followers. L’annuncio arriva insieme a un affettuoso abbraccio con Loris Karius, il suo compagno. La coppia si prepara ad accogliere una nuova vita, confermando la felicità e l’amore che li uniscono in questa esperienza.

(Adnkronos) – Diletta Leotta è incinta: il volto di Dazn e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. Oggi, mercoledì 10 dicembre, la bordocampista ha annunciato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere incinta del secondo figlio: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

diletta leotta 232 incinta l8217annuncio social e l8217abbraccio di karius

© Ildifforme.it - Diletta Leotta è incinta, l’annuncio social e l’abbraccio di Karius

Diletta Leotta è di nuovo incinta | Non potevamo desiderare regalo più bello - Zazoom Social News

Diletta Leotta è incinta aspetta il secondo figlio con Loris Karius | Il regalo più bello per Natale - Zazoom Social News

diletta leotta 232 incintaDiletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio" - Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria diventerà sorella maggiore e la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro ... Riporta libero.it

diletta leotta 232 incintaFLASH: Diletta Leotta, la show girl &#232; incinta per la seconda volta. L'annuncio sui social - Diletta Leotta è incinta: il volto di Dazn e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. Come scrive affaritaliani.it