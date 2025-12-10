Diletta Leotta è incinta l’annuncio social e l’abbraccio di Karius

Diletta Leotta ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio, condividendo la gioia con i suoi followers. L’annuncio arriva insieme a un affettuoso abbraccio con Loris Karius, il suo compagno. La coppia si prepara ad accogliere una nuova vita, confermando la felicità e l’amore che li uniscono in questa esperienza.

(Adnkronos) – Diletta Leotta è incinta: il volto di Dazn e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. Oggi, mercoledì 10 dicembre, la bordocampista ha annunciato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere incinta del secondo figlio: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it