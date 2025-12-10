Diletta Leotta è incinta in arrivo il secondo figlio | la foto con il pancione e l' annuncio insieme a Loris Karius e la piccola Aria
Diletta Leotta annuncia con gioia l’arrivo del suo secondo figlio, condividendo una foto con il pancione insieme a Loris Karius e alla piccola Aria. La famiglia, radunata nel calore del loro salotto natalizio, si mostra felice e radiosa in un momento speciale che celebra l’amore e l’attesa.
Una famigliola felice seduta sul divano del proprio salotto che brilla delle luci e delle decorazioni del Natale. Ma se non ci fossero tutti addobbi, Diletta Leotta, il marito Loris Karius e la piccola Aria, brillerebbero sicuramente comunque di una luce tutta loro, quella di una famiglia serena. 🔗 Leggi su Today.it
Diletta Leotta è di nuovo incinta | Non potevamo desiderare regalo più bello - Zazoom Social News
Diletta Leotta è incinta aspetta il secondo figlio con Loris Karius | Il regalo più bello per Natale - Zazoom Social News
Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio" - Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria diventerà sorella maggiore e la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro ... Secondo libero.it
Diletta Leotta incinta per la seconda volta: il tenero annuncio sui social - L'annuncio social con Loris Karius e la piccola Aria scalda il cuore dei fan. Lo riporta donnaglamour.it
