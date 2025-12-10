Diletta Leotta è incinta del secondo figlio | l’annuncio social con Karius e la piccola Aria

Diletta Leotta ha condiviso sui social il lieto annuncio della sua seconda gravidanza, accompagnato da un dolce scatto natalizio. L’immagine, tra luci di Natale, un divano e un abbraccio affettuoso con il suo compagno Karius e la piccola Aria, ha emozionato i follower, celebrando un momento di gioia e famiglia.

L’annuncio dolcissimo sotto l’albero. Un divano, luci di Natale e un abbraccio che parla più delle parole. Diletta Leotta sceglie una foto intima per comunicare su Instagram la sua seconda gravidanza. Accanto a lei ci sono il marito Loris Karius, la piccola Aria e il loro cagnolino. «Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale», scrive la conduttrice, spiegando che la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo bambino. Il ricordo della prima gravidanza. Per Diletta Leotta è impossibile non tornare al Natale del 2022, quando scoprì di essere incinta della sua primogenita. In un’intervista a Sette aveva raccontato di aver provato un misto di inquietudine e felicità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Diletta Leotta è incinta del secondo figlio: l’annuncio social con Karius e la piccola Aria

