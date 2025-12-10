Diletta Leotta è incinta aspetta il secondo figlio con Loris Karius | Il regalo più bello per Natale
Diletta Leotta e Loris Karius annunciano con entusiasmo l’attesa del loro secondo figlio, definendolo il regalo più bello per Natale. La conduttrice sportiva di Dazn ha condiviso la lieta notizia attraverso un post su Instagram, confermando ancora una volta la gioia e l’amore che caratterizzano questa nuova fase della loro vita di coppia.
Diletta Leotta e Loris Karius allargano la famiglia: con un post su Instagram la conduttrice sportiva di Dazn ha annunciato di essere incinta. Diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Aria che risale a due anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diletta Leotta è incinta, l'annuncio su Instagram e la foto con Loris Karius: « I nostri cuori sono pronti ad amare il doppio» - Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio». Secondo ilmattino.it
Diletta Leotta incinta per la seconda volta: un nuovo capitolo di vita e amore con Loris Karius - Diletta Leotta è incinta per la seconda volta: dopo la nascita di Aria, la conduttrice e il marito Loris Karius si preparano ad accogliere un nuovo piccolo membro nella loro famiglia. Segnala notizie.it
Diletta Leotta sempre stupenda!? Vai su Facebook
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it