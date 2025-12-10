Diletta Leotta è di nuovo incinta | Non potevamo desiderare regalo più bello

Diletta Leotta e Loris Karius si preparano ad accogliere il loro secondo figlio, rendendo questo Natale ancora più speciale. Dopo aver già dato il benvenuto alla piccola Aria, la coppia annuncia con gioia la gravidanza, condividendo la felicità di un nuovo arrivo in famiglia.

Sarà un Natale davvero speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. Già genitori della piccola Aria, la coppia si prepara ad accogliere il secondo figlio (o figlia). Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice sportiva, con un tenero post su Instagram in cui esprime tutta la gioia del momento e mostra per la prima volta il pancione. Bella e sorridente, nel primo ritratto di famiglia in quattro. L’annuncio di Diletta Leotta. C’è grande tenerezza nella foto che Diletta Leotta ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram e che, non a caso, ha già fatto incetta di commenti. È comodamente seduta sul divano di casa circondata dalle decorazioni natalizie, ma soprattutto dal caldo abbraccio del compagno Loris Karius e della piccola Aria. 🔗 Leggi su Dilei.it