Diletta Leotta di nuovo mamma l’annuncio social
Diletta Leotta ha annunciato sui social di essere nuovamente in gravidanza, condividendo con i suoi follower questa gioiosa novità. La conduttrice siciliana ha condiviso l'emozione dell'atteso arrivo, confermando il suo entusiasmo per questa nuova fase della sua vita.
