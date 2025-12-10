Diletta Leotta di nuovo mamma l’annuncio social

Diletta Leotta ha annunciato sui social di essere nuovamente in gravidanza, condividendo con i suoi follower questa gioiosa novità. La conduttrice siciliana ha condiviso l'emozione dell'atteso arrivo, confermando il suo entusiasmo per questa nuova fase della sua vita.

Diletta Leotta diventerà di nuovo mamma. È stata la stessa conduttrice siciliana ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram.

