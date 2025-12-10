Diletta Leotta di nuovo incinta | l’annuncio su Instagram con Loris Karius emoziona il web

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano su Instagram l’arrivo di una nuova gravidanza, regalando emozioni ai loro fan. La coppia, già felice di condividere momenti speciali, conferma ancora una volta il loro legame con un’immagine che ha fatto il giro del web, rendendo questa festività ancora più significativa.

Un altro Natale con sorpresa per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice e il portiere tedesco hanno scelto Instagram per condividere la notizia che ha scaldato i social: la famiglia si allarga. «Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio», hanno scritto accompagnando uno scatto decisamente tenero: tutti e tre insieme, con la piccola Aria che accarezza il pancione della mamma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) La foto ha fatto il giro della rete in pochi minuti, sommersa da una pioggia di commenti affettuosi. 🔗 Leggi su Panorama.it