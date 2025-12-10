Diletta Leotta di nuovo incinta la tenera foto con Aria Loris Karius e il pancino | Non potevamo sperare in un regalo più bello

Diletta Leotta e Loris Karius condividono con i loro fan un momento di gioia: la gravidanza di Diletta, accompagnata da una dolce foto con Aria, il loro primo figlio, e il pancino in evidenza. Un Natale che si rivela ancora più speciale, segnato dall’arrivo di un nuovo membro nella famiglia.

Un Natale davvero speciale quello di Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia è in attesa del secondo figlio. L'annuncio è arrivato con una tenera foto su Instagram in cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diletta Leotta di nuovo incinta, la tenera foto con Aria, Loris Karius e il pancino: «Non potevamo sperare in un regalo più bello»

Diletta Leotta di nuovo incinta: l’annuncio su Instagram con Loris Karius emoziona il web - La conduttrice e il portiere tedesco hanno scelto Instagram per condividere la notizia che ... Scrive panorama.it

Diletta Leotta è di nuovo incinta, il dolce annuncio: “Non potevamo desiderare regalo più bello" - Un chiacchiericcio durato poco: i due infatti sono comparsi poco dopo, innamorati e complici a Ibiza, mentre si scambiavano baci ... Scrive msn.com

