Diletta Leotta | Aspetto un bimbo Non potevo desiderare un regalo più bello per Natale

Diletta Leotta ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo secondo figlio, condividendo con i fan la gioiosa notizia. La conduttrice ha dichiarato che questo dono rappresenta il regalo più bello per Natale, suscitando entusiasmo e affetto tra i suoi seguaci. L'annuncio arriva in un momento speciale per la sua famiglia e i suoi supporters.

Milano, 10 dicembre 2025 – Diletta Leotta è incinta del secondo figlio. Con un post su Instagram, la conduttrice televisiva ha annunciato di essere incinta. “Non potevamo desiderare regalo più bello per questo Natale. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio” ha scritto sul social, accompagnando l’annuncio con una foto in cui è accanto al marito Loris Karius, alla piccola Aria e al loro cagnolino. Un amore internazionale. Al momento non si conosce il sesso del bebè o la data del parto, ma la showgirl ha voluto condividere con i suoi 9 milioni e passa di follower la lieta notizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diletta Leotta: “Aspetto un bimbo. Non potevo desiderare un regalo più bello per Natale”

