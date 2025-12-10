Differenziata | in Irpinia nemmeno metà dei Comuni promossi

Il rapporto Comuni Ricicloni 2025 di Legambiente Campania analizza la situazione della raccolta differenziata in Irpinia, evidenziando che meno della metà dei Comuni ha raggiunto risultati soddisfacenti. La provincia mostra potenzialità, ma ancora deve migliorare significativamente per qualificarsi come territorio virtuoso nella gestione dei rifiuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Il nuovo dossier Comuni Ricicloni 2025 di Legambiente Campania offre un quadro nitido della situazione irpina, restituendo l’immagine di una provincia ricca di potenzialità ma ancora lontana dai livelli necessari per essere considerata un territorio pienamente virtuoso nella gestione dei rifiuti. L’A TO Avellino registra nel 2024 una raccolta differenziata media pari al 62,21%, restando sotto la soglia del 65% richiesta dalla normativa nazionale. Il dato conferma una difficoltà strutturale che continua a coinvolgere un numero elevato di amministrazioni comunali. Su 118 comuni della provincia, soltanto 50 superano il limite del 65%, mentre ben 68 restano sotto la soglia minima, costituendo una parte molto significativa del fronte dei “non ancora ricicloni” in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Differenziata: in Irpinia nemmeno metà dei Comuni “promossi”

