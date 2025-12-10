Diffamazione 6 magistrati parte civile Il 15 dicembre sul banco dei testimoni

Il 15 dicembre si terrà l'udienza nel processo di diffamazione legato alla morte di David Rossi, manager di Banca Mps. Sei parti civili, tra cui sei magistrati che hanno seguito il caso in diverse fasi, testimonieranno sul banco dei testimoni, contribuendo a chiarire le dinamiche e le responsabilità legate a questa vicenda.

Sei parti civili. Sei magistrati che, in fasi diverse, si sono occupati della morte di David Rossi, manager della comunicazione di Banca Mps. Lunedì prossimo 15 dicembre saliranno tutti sul banco dei testimoni in tribunale a Genova, assistiti dai loro avvocati Enrico De Martino (tutela Nicola Marini), Giulia Zani (si occupa di Aldo Natalini) e Andrea Vernazza che è il legale invece di Andrea Boni, Salvatore Vitello, Fabio Maria Gliozzi e Antonino Nastasi. Un passaggio molto importante del processo per diffamazione aggravata nei confronti dell'ex sindaco Pierluigi Piccini insieme ad alcuni giornalisti e curatori del programma 'Le Iene' fra i quali Antonino Monteleone.

