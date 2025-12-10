Dicembre in Musica al Tortora | concerti che curano

A dicembre 2025, il Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani ospita l’edizione 2025 di “Dicembre in Musica – Le note che curano”. Questa rassegna di concerti, organizzata presso il Day Hospital di Ematologia, coinvolge pazienti, familiari e personale sanitario, offrendo momenti di musica e speranza fino alla fine del mese.

Pagani, dicembre 2025 – Al Day Hospital di Ematologia del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” (ASL Salerno) prende il via l’edizione 2025 di “Dicembre in Musica – Le note che curano”, una rassegna di concerti che accompagnerà pazienti, familiari e personale sanitario fino al 31 dicembre. Ogni mattina, dalle 10:30 alle 12:00, l’Area Attesa del Day Hospital si trasformerà in uno spazio di ascolto e condivisione, animato da musicisti volontari, studenti del Conservatorio, cori e associazioni del territorio. Un’iniziativa che unisce arte, benessere ed emozioni nel cuore del percorso di cura. Musica come parte della cura. 🔗 Leggi su Zon.it