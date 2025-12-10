Dicembre in Musica al Tortora | concerti che curano

Dicembre in Musica al Tortora è la rassegna che unisce musica e cura, portando concerti nel Day Hospital di Ematologia del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Salerno. Dal 1° dicembre al 31, pazienti, familiari e personale sanitario potranno vivere momenti di sollievo e serenità attraverso eventi musicali pensati per il benessere di tutti.

Pagani, dicembre 2025 – Al Day Hospital di Ematologia del Presidio Ospedaliero "A. Tortora" (ASL Salerno) prende il via l'edizione 2025 di "Dicembre in Musica – Le note che curano", una rassegna di concerti che accompagnerà pazienti, familiari e personale sanitario fino al 31 dicembre. Ogni mattina, dalle 10:30 alle 12:00, l'Area Attesa del Day Hospital si trasformerà in uno spazio di ascolto e condivisione, animato da musicisti volontari, studenti del Conservatorio, cori e associazioni del territorio. Un'iniziativa che unisce arte, benessere ed emozioni nel cuore del percorso di cura. Musica come parte della cura.

"Dicembre in Musica – Le note che curano" all'Ematologia dell'ospedale di Pagani: al via i concerti mattutini dedicati ai pazienti - La prospettiva della Salutogenesi (Antonovsky) conferma che la salute nasce anche dalla capacità di trovare significato e bellezza nelle esperienze difficili: la musica diventa così una risorsa prezio ...

