Diario di una conquista di Lorenzo Bertani
Il 5 marzo 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume DIARIO DI UNA CONQUISTA di Lorenzo Bertani.«Un itinerario della memoria dove si descrive un ritorno in aereo dall'Iran, e di una nuova partenza, quasi immediata, in treno, per raggiungere una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
3 DICEMBRE TUTTO L'ANNO: giornata internazionale delle persone con disabilità. Presentazione del libro "Diario di una conquista" di Lorenzo Bertani. - facebook.com Vai su Facebook
“Diario di una conquista”, il confortante e riflessivo racconto di un viaggio inaspettato - “Diario di una conquista”, romanzo d’esordio di Lorenzo Bertani edito da Europa Edizioni, descrive un momento particolarmente intenso della sua vita, soltanto pochi giorni di viaggio che contengono un ... Segnala ansa.it
