Diana morta a Vicenza aggredita con violenza | l’ombra del delitto Cosa dice l’autopsia
L’episodio di cronaca avvenuto a Vicenza ha sconvolto la comunità. Secondo i primi risultati dell’autopsia, Diana Canevarolo avrebbe subito un’aggressione violenta. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. La tragedia ha suscitato grande attenzione mediatica e preoccupazione tra i cittadini.
Vicenza, 10 dicembre 2025 – Secondo l’autopsia, Diana Canevarolo sarebbe stata aggredita violentemente. La 49enne era stata trovata in fin di vita, in una pozza di sangue, nel cortile della sua casa, a Torri di Quartesolo (Vicenza) all'alba del 4 dicembre. È poi deceduta dopo alcuni giorni di agonia, nel reparto di rianimazione del San Bortolo. C’era molta attesa in merito all’ esame autoptico, perché è stato considerato l’unico modo per far luce sulla tragica fine della donna. In questi giorni di indagini si è cercato di capire se il suo ritrovamento fosse stato conseguente a una caduta accidentale, alla volontà di suicidarsi o a un’ipotesi di omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Diana Canevarolo morta a Vicenza, cosa non torna? Il racconto del compagno e del figlio: "Un incubo" - La donna è morta in ospedale dopo essere stata trovata in fin di vita nel cortile della sua abitazione: ecco cosa sappiamo finora. Scrive tag24.it
Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo, i dubbi del compagno sull'aggressione e i sospetti - La morte di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, Vicenza: ferite sospette, autopsia in corso e nessuna pista esclusa. Riporta virgilio.it
Diana Canevarolo trovata in una pozza di sangue e morta dopo due giorni di agonia: si fa strada l'ipotesi omicidio. I risultati dell'autopsia - facebook.com Vai su Facebook
Highlights Gol Juve Pafos LIVE: le immagini del match – VIDEO juventusnews24.com
Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione gazzettadelsud.it
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it
Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian 361magazine.com
Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti ilfattoquotidiano.it
Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale ... lopinionista.it