Diana morta a Vicenza aggredita con violenza | l’ombra del delitto Cosa dice l’autopsia

L’episodio di cronaca avvenuto a Vicenza ha sconvolto la comunità. Secondo i primi risultati dell’autopsia, Diana Canevarolo avrebbe subito un’aggressione violenta. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. La tragedia ha suscitato grande attenzione mediatica e preoccupazione tra i cittadini.

Vicenza, 10 dicembre 2025 – Secondo l'autopsia, Diana Canevarolo sarebbe stata aggredita violentemente. La 49enne era stata trovata in fin di vita, in una pozza di sangue, nel cortile della sua casa, a Torri di Quartesolo (Vicenza) all'alba del 4 dicembre. È poi deceduta dopo alcuni giorni di agonia, nel reparto di rianimazione del San Bortolo. C'era molta attesa in merito all' esame autoptico, perché è stato considerato l'unico modo per far luce sulla tragica fine della donna. In questi giorni di indagini si è cercato di capire se il suo ritrovamento fosse stato conseguente a una caduta accidentale, alla volontà di suicidarsi o a un'ipotesi di omicidio.

