Dialogo e responsabilità | ad Avellino si discute il piano ArcelorMittal tra lavoro e ambiente
Questa mattina ad Avellino si è tenuta una conferenza stampa presso la CGIL per discutere il piano di reindustrializzazione di ArcelorMittal, con particolare attenzione alle implicazioni sul lavoro e sull’ambiente. L’incontro ha riunito rappresentanti sindacali e istituzionali per approfondire le prospettive future del sito industriale e affrontare le sfide legate alla responsabilità sociale e ambientale.
Questa mattina, presso la sede della CGIL di Avellino, si è svolta una conferenza stampa dedicata al piano di reindustrializzazione e alle prospettive occupazionali della ArcelorMittal. All’incontro hanno preso parte i segretari generali di FIM e FIOM, insieme ai lavoratori direttamente coinvolti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
ARTE E NATURA. UN INVITO ALLA RESPONSABILITÀ Un dialogo tra creatività e scienza per riflettere sul mare, sulla biodiversità e sull’impatto delle nostre azioni sull’ambiente. Vi aspettiamo alla conferenza con Marta Cincotti insieme all’artista Tiziana Sann - facebook.com Vai su Facebook
"I.I.S.E.C. (ISTITUTO INTERCONTINENTALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE) SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Chivu Inter, cortocircuito nerazzurro in una fase delicata: infortuni, poca luce e difficoltà offensive internews24.com
Anche a Forbidden Fruit si scambiano i bambini davidemaggio.it
Il completo in lana caldo è il segreto effortless e chic per affrontare l’inverno dentro e fuori casa. Parola ... dilei.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Zelensky invia a Trump il piano di pace aggiornato. Il Cremlino: “Nessuna tregua energetica” secoloditalia.it
Babbo Natale abita a Bruxelles: stipendio aumentato per tutti, a Ursula von der Leyen 35.800 euro al mese secoloditalia.it
Famiglia nel bosco, è un caso internazionale: adesso è coinvolta anche l'Australia ilgiornale.it
Anche a Forbidden Fruit si scambiano i bambini davidemaggio.it
Il completo in lana caldo è il segreto effortless e chic per affrontare l’inverno dentro e fuori casa. Parola ... dilei.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Zelensky invia a Trump il piano di pace aggiornato. Il Cremlino: “Nessuna tregua energetica” secoloditalia.it
Babbo Natale abita a Bruxelles: stipendio aumentato per tutti, a Ursula von der Leyen 35.800 euro al mese secoloditalia.it
Famiglia nel bosco, è un caso internazionale: adesso è coinvolta anche l'Australia ilgiornale.it