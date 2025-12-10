Dialogo e responsabilità | ad Avellino si discute il piano ArcelorMittal tra lavoro e ambiente

Questa mattina ad Avellino si è tenuta una conferenza stampa presso la CGIL per discutere il piano di reindustrializzazione di ArcelorMittal, con particolare attenzione alle implicazioni sul lavoro e sull’ambiente. L’incontro ha riunito rappresentanti sindacali e istituzionali per approfondire le prospettive future del sito industriale e affrontare le sfide legate alla responsabilità sociale e ambientale.

Questa mattina, presso la sede della CGIL di Avellino, si è svolta una conferenza stampa dedicata al piano di reindustrializzazione e alle prospettive occupazionali della ArcelorMittal. All'incontro hanno preso parte i segretari generali di FIM e FIOM, insieme ai lavoratori direttamente coinvolti.

