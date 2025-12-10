Di Marco sul report Agenas per la sanità abruzzese | La giunta deve dimettersi altro che incensarsi

Ilpescara.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report Agenas evidenzia gravi criticità nella sanità abruzzese, portandola a livelli di fragilità senza precedenti. Di Marco invita la giunta Marsilio a rassegnare le dimissioni, sottolineando la necessità di un cambiamento urgente per affrontare le criticità emerse e migliorare il sistema sanitario regionale.

La sanità abruzzese è stata portata in una condizione di fragilità senza precedenti, e per questo la giunta Marsilio dovrebbe dimettersi. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, che commenta il report di Agenas sullo stato della salute pubblica nelle regioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

marco report agenas sanit224Consiglio Regionale, ultime. Rapporto Agenas Sanità, Di Marco: “Non è un modello è un fallimento: la Giunta si dimetta” - Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:10 dicembre 2025 – 10:59- Lo riporta abruzzonews24.com