Di Marco sul report Agenas per la sanità abruzzese | La giunta deve dimettersi altro che incensarsi
Il report Agenas evidenzia gravi criticità nella sanità abruzzese, portandola a livelli di fragilità senza precedenti. Di Marco invita la giunta Marsilio a rassegnare le dimissioni, sottolineando la necessità di un cambiamento urgente per affrontare le criticità emerse e migliorare il sistema sanitario regionale.
La sanità abruzzese è stata portata in una condizione di fragilità senza precedenti, e per questo la giunta Marsilio dovrebbe dimettersi. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, che commenta il report di Agenas sullo stato della salute pubblica nelle regioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dati Agenas, Di Marco: l’analisi conferma che la sanità abruzzese è in crisi profonda - facebook.com Vai su Facebook
Presentati i risultati del Programma Nazionale Esiti #PNE2025 su dati 2024 con gli interventi #AGENAS di Giovanni Baglio, Giorgia Duranti, Antonino Urso, Marco Di Marco. #Regioni #ospedali #dm70 #treemap #audit #robotica #territorio Segui la diretta a Vai su X
Consiglio Regionale, ultime. Rapporto Agenas Sanità, Di Marco: “Non è un modello è un fallimento: la Giunta si dimetta” - Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:10 dicembre 2025 – 10:59- Lo riporta abruzzonews24.com
