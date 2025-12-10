Di Gennaro sullo Scudetto | Milan meno pressato Inter e Napoli ora non possono sbagliare

L'ex centrocampista e opinionista Di Gennaro analizza la corsa allo Scudetto, evidenziando un equilibrio tra Inter, Napoli e Milan. Secondo lui, il Milan di Allegri si trova in una posizione più tranquilla, mentre Inter e Napoli sono sotto pressione e non possono permettersi errori. Un quadro chiaro della competizione che si sta delineando in questa fase della stagione.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e noto opinionista televisivo, ha analizzato i principali temi dell'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sulla corsa scudetto e sul ruolo delle tre grandi protagoniste del momento: Milan, Inter e Napoli. Nel suo intervento, Di Gennaro ha prima commentato la vittoria dei rossoneri contro il Torino, sottolineando il peso specifico di alcuni singoli e la crescita collettiva della squadra.

