Di Canio avverte | l’Inter ora rischia davvero l’eliminazione in Champions
L'ex attaccante Paolo Di Canio mette in guardia l'Inter, sottolineando i rischi di eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Liverpool. L'analisi si concentra sulla difficile situazione dei nerazzurri, ora sotto pressione per mantenere vive le speranze di qualificazione, evidenziando le criticità emerse nelle ultime gare europee.
Inter News 24 Di Canio Inter sotto esame dopo il ko con il Liverpool: l'ex attaccante analizza il crollo europeo dei nerazzurri. Dagli studi di Sky Sport, alla vigilia delle sfide di Champions League di mercoledì 10 dicembre, Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, ha detto la sua sulla situazione dell'Inter, uscita sconfitta dal confronto contro il Liverpool. Un ko che, secondo Di Canio, ha cambiato completamente la prospettiva europea della squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri in questa stagione. L'analisi parte dalla classifica e dal calendario: due giornate fa, l'Inter sembrava ancora in piena corsa per uno dei primi posti del girone, nonostante un finale complicato contro inglesi e Arsenal.
