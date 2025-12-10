Devastato dai ladri il Fiorellone Rubati pc e attrezzi da laboratorio

Il centro socio educativo diurno Il Fiorellone, nel quartiere Canazza, è stato recentemente vittima di un atto vandalico e di furto, che ha portato via computer e attrezzature da laboratorio. Un episodio che ha sconvolto la comunità locale e messo in luce la vulnerabilità di un punto di riferimento fondamentale per ragazzi fragili e le loro famiglie.

Il centro socio educativo diurno Il Fiorellone al quartiere Canazza un vero faro per ragazzi fragili e per le loro famiglie, è stato vandalizzato e depredato nel fine settimana. La scena che si è presentata ieri mattina all’addetto alle pulizie è stata devastante: armadi scardinati, documenti sparsi ovunque, uffici messi sottosopra. I ladri sono entrati forzando la porta d’ingresso e hanno rovistato senza pietà, ignorando il valore umano e sociale di quelle stanze, quotidianamente dedicate all’inclusione, alla crescita, all’assistenza. Il direttore, Marco Zanisi, ancora turbato, ricorda che l’ultima volta che la struttura è stata chiusa era venerdì sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Devastato dai ladri il Fiorellone. Rubati pc e attrezzi da laboratorio

