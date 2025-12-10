Devastano il presepe nella notte Ma la comunità non si piega | ricostruito in poche ore
Un atto vandalico nel cuore del centro storico lascia il presepe distrutto, ma la comunità reagisce prontamente. In poche ore, grazie a solidarietà e impegno, il presepe viene completamente ricostruito, dimostrando la forza e la resilienza di chi non si lascia abbattere dalle avversità.
Un atto vandalico in pieno centro storico, un presepe devastato nella notte e una comunità che, invece di arrendersi, si rimbocca le maniche e lo ricostruisce in tempi record. A San Gimignano il Natale è stato ferito, ma non piegato: grazie ai volontari dell'Associazione Carnevale di San Gimignano, le statue danneggiate sotto la Loggia dei Leggieri sono tornate al loro posto nel giro di poche ore, pronte a dare il via alla tradizione natalizia. Secondo quanto riportato da Valdelsa.net, le telecamere comunali avrebbero ripreso quattro giovani incappucciati che, nella notte tra sabato e domenica, entravano nell’allestimento e restavano all’interno per diversi minuti, danneggiando le figure in cartapesta realizzate dalla stessa associazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
