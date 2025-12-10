Devastano il presepe nella notte Ma la comunità non si piega | ricostruito in poche ore

Ilgiornale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto vandalico nel cuore del centro storico lascia il presepe distrutto, ma la comunità reagisce prontamente. In poche ore, grazie a solidarietà e impegno, il presepe viene completamente ricostruito, dimostrando la forza e la resilienza di chi non si lascia abbattere dalle avversità.

Un atto vandalico in pieno centro storico, un presepe devastato nella notte e una comunità che, invece di arrendersi, si rimbocca le maniche e lo ricostruisce in tempi record. A San Gimignano il Natale è stato ferito, ma non piegato: grazie ai volontari dell'Associazione Carnevale di San Gimignano, le statue danneggiate sotto la Loggia dei Leggieri sono tornate al loro posto nel giro di poche ore, pronte a dare il via alla tradizione natalizia. Secondo quanto riportato da Valdelsa.net, le telecamere comunali avrebbero ripreso quattro giovani incappucciati che, nella notte tra sabato e domenica, entravano nell’allestimento e restavano all’interno per diversi minuti, danneggiando le figure in cartapesta realizzate dalla stessa associazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

devastano il presepe nella notte ma la comunit224 non si piega ricostruito in poche ore

© Ilgiornale.it - Devastano il presepe nella notte. Ma la comunità non si piega: ricostruito in poche ore

devastano presepe notte comunit224Baronissi, vandali devastano il presepe in villa, l'ira del sindaco: «Avviata indagine» - Una banda di vandali ha devastato e danneggiato il presepe in villa a Baronissi. Riporta ilmattino.it