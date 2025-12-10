Destinare l' avanzo di gestione del bilancio alla riqualificazione dell' ex ospedale di San Bonifacio
Confcommercio San Bonifacio e Confartigianato Verona Est propongono di destinare circa 3 milioni di euro di avanzo di gestione del bilancio comunale alla riqualificazione dell'ex ospedale di San Bonifacio, in vista della prossima seduta del Consiglio comunale.
Destinare l'avanzo di gestione del bilancio, circa 3 milioni di euro, agli interventi necessari per la riqualificazione dell’area dell'ex ospedale: è la richiesta di Confcommercio San Bonifacio e del comprensorio di Confartigianato Verona Est, in vista del Consiglio comunale in programma sempre a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
