Destinare l' avanzo di gestione del bilancio alla riqualificazione dell' ex ospedale di San Bonifacio

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio San Bonifacio e Confartigianato Verona Est propongono di destinare circa 3 milioni di euro di avanzo di gestione del bilancio comunale alla riqualificazione dell'ex ospedale di San Bonifacio, in vista della prossima seduta del Consiglio comunale.

Destinare l'avanzo di gestione del bilancio, circa 3 milioni di euro, agli interventi necessari per la riqualificazione dell’area dell'ex ospedale: è la richiesta di Confcommercio San Bonifacio e del comprensorio di Confartigianato Verona Est, in vista del Consiglio comunale in programma sempre a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Recupero evasione Tari ad Ostia aperture straordinarie degli sportelli - Zazoom Social News

“Il comune di San Bonifacio destini l’avanzo del bilancio all’ex ospedale” - Confcommercio e Confartigianato di San Bonifacio: "Il Comune destini l'avanzo di gestione alla riqualificazione dell'ex ospedale". Segnala veronaoggi.it

destinare avanzo gestione bilancioIL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI / MUTUI IN ESSERE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024 - IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI / MUTUI IN ESSERE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024 ... ilikepuglia.it scrive