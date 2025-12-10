Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli
È stata ufficialmente annunciata la sestina arbitrale che dirigerà il match tra Udinese e Napoli. L’AIA ha scelto gli arbitri incaricati di garantire il corretto svolgimento della gara di campionato, un appuntamento importante per entrambe le squadre. Di seguito i dettagli sulla squadra arbitrale designata per questa sfida.
Scelta la sestina che arbitrerà il match dei partenopei a Udine. L’AIA ha reso noto la sestina che arbitrerà il match di campionato Udinese-Napoli, gara . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli - L'AIA ha reso noto la sestina che arbitrerà il match di campionato Udinese- Scrive forzazzurri.net
Udinese-Napoli sarà diretta da Sozza di Seregno. Ghersini al Var - È stata resa nota la sestina arbitrale del match Udinese- Riporta mondonapoli.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Avatar: La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix! nerdpool.it
Leucemie "incurabili": un nuovo trattamento cancella la malattia in oltre la metà dei pazienti nerdpool.it
Tatiana si racconta a “Chi l’ha visto?”: cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni tvzap.it
Ucraina: Silvestri, 'Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni' iltempo.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it