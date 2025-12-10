DESIGN
Il lusso nel design si conferma un elemento senza tempo, capace di evolversi mantenendo intatto il suo fascino. Secondo l’ultimo rapporto Altagamma Consensum, questa tendenza continua a dominare il mercato, sottolineando come l’equilibrio tra tradizione ed innovazione sia fondamentale per il settore. Un fenomeno che testimonia l’importanza di un’estetica raffinata e di alta qualità.
Il lusso non passa di moda. Lo dice la storia naturalmente e lo dicono anche le indicazioni che arrivano dall’ultimo Altagamma Consensum. A scattare la fotografia di un andamento ’resiliente’ anche nel comparto del design è Maria Porro, Presidente Salone del Mobile.Milano. Presidente, in un momento delicato sullo scacchiere internazionale il comparto del lusso continua a registrare performance importanti. In un settore come quello del Design e della creatività, la tendenza è la medesima? "Sì, anche nel design osserviamo una tenuta significativa della fascia alta. Le stime per il 2026 e lo stato dell’arte del comparto, emersi dall’ultimo Altagamma Consensus, descrivono un mercato resiliente, pur in una fase di profonde trasformazioni: un Medio Oriente in continua espansione (+46%), le Americhe in ripresa (+02%), Europa e Asia in frenata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
